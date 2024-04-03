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花蓮強震 台股一度挫近200點後跌勢收歛

2024/4/3 11:20（4/3 12:26 更新）
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台北股市3日開盤跌77.73點，加權股價指數為20388.84點，成交金額新台幣59.75億元。中央社記者張新偉攝 113年4月3日
台北股市3日開盤跌77.73點，加權股價指數為20388.84點，成交金額新台幣59.75億元。中央社記者張新偉攝 113年4月3日
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（中央社記者潘智義台北3日電）美股主要指數下跌，加上台灣今天上午發生強震，台股今天盤中低點達20269.66點，下挫196點，跌破20300點。

10時55分，加權指數約下挫101點至20364點，跌幅約0.5%，成交值約新台幣2124億元。

權值王台積電前一交易日收790元，創新高，今天回檔，盤中跌12元至778元；市值排名第2的鴻海下挫4元至155元，聯發科先跌後漲至1175元，漲10元。

ETF熱門標的貨櫃股長榮盤中漲2元至167.5元。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，台股在清假期前，量縮修正，節後台股又將是一番新氣象，不過，現階段市場仍視美國聯準會（Fed）降息時程態勢，而台股最重要的指標是18日台積電法人說明會，會前市場仍會就台積電資本支出，推動其人工智慧（AI）的營收貢獻，進而推論AI設備需求、AI基本建設還有多大成長動能。（編輯：張均懋）1130403

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