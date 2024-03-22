台股連2天收盤站穩2萬點 法人樂見回測收紅

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（中央社記者潘智義台北22日電）美股3大指數齊揚，帶動台股今天早盤上漲近百點，達20296.1點，再創新高，但隨後震盪翻黑，直至收盤才在台積電帶動下翻紅。法人認為，2萬點回測收紅，偏多結構未變。

加權指數終場收在20228.43點，上漲29.34點，漲幅0.15%，成交值新台幣4958.62億元，加計盤後交易約5065.45億元；台股連2天收在2萬點之上，並續創收盤新高，本週上漲545.93點。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股今天早盤殺低後，仍能往上收紅，可視為通過2萬點後的回測；這波漲勢經歷幾次上攻2萬點，昨天收盤好不容易成功站上，雖然央行意外升息，回應對通膨的關切，但不至於進入新的升息循環。

黃國偉直言，台股今天開高震盪，代表市場對央行升息等大環境的變化解讀多空分歧，但收盤指數留下影線較長，且連2天收在2萬點之上，代表偏多結構未變。

因此，他認為，從技術面來看，除非有新的利多利空因素，否則短期內台股在2萬點附近整理，或向上盤堅的機率較高。不過，畢竟在高檔，即便漲勢未結束，也宜短線進出。

他認為，ETF熱度不減，台股熱度也可望持續，尤其ETF屬被動式基金，按照成分股選股，新募集的ETF資金進場，可望為台股加溫。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，短線權值股快速輪動，因ETF進場，台股呈現下跌投信找買點，上漲外資倒貨的現象；另外，電價上漲影響的個股、久未上漲的族群可留意，季底作帳行情也可期待。

三大法人今天同步買超，合計買超67.32億元，其中自營商買超13.1億元、投信買超32.22億元、外資及陸資買超22億元。

觀察外資今天買超，大亞2萬4477張、英業達2萬3848張、復華富時不動產2萬1764張，排前3；前10名以電子股為主，

投信買超前3名則為鴻海、佳世達、光寶科。（編輯：楊蘭軒）1130322