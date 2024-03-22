台股創新高後由紅翻黑 台積電走弱
2024/3/22 11:55
（中央社記者潘智義台北22日電）權值王台積電今天早盤走揚，帶動台股今天早盤衝上20296.1點，再創盤中新高，但逢高賣壓湧現，指數由紅翻黑。
11時13分止，加權指數跌101.26點至20097.83點，成交值新台幣3425.6億元。
受電價調漲議題影響，權值王台積電盤中由紅翻黑，下挫9元至775元，聯發科跌30元至1110元，鴻海漲6元至148.5元，盤中回到平盤142.5元。
電力概念股華城盤中上揚至716元，漲16元，漲幅2.28%；士電最高漲13.5元至280元，漲逾5%。
群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，台股昨天漲多，今天適逢電價審議會將召開調漲電價、央行逆勢升息，台積電為用電大戶，直接成為指標，而升息預防通膨風險，也有針對解定存投入ETF資金，打投機的意義，不少中小型的高股息ETF成分股下挫。（編輯：張均懋）1130322
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