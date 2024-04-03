台股收跌128點 法人：連假期間觀察美非農就業人口

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（中央社記者潘智義台北3日電）美股4大指數收黑，又逢花蓮強震，台股今天盤中一度重挫近200點，但隨後跌勢收斂，收盤仍跌逾百點，跌破20400點。法人認為，後續先觀察美國非農就業人口數據。

加權指數終場收在20337.6點，下挫128.97點，跌幅0.63%，成交值新台幣3780.05億元。

台股集中市場於清明連假4日起休市4天，兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，假期間仍有3個美股交易日，且美國將公布非農就業人口數據，若數據優於市場預期，則可能又被解讀美國聯準會（Fed）降息時程延後，反之則被認為有利降息，相關消息料將影響美股表現，以及假期後的台股走勢。

黃國偉直言，台股近期沒太特別的事，除觀察美國非農就業數據之外，陸續公布3月營收的個股，除非表現特別好或特別差，否則對於股價影響不大。談及第1季財報及法說會，黃國偉指出，除了大立光將於4月11日舉行法說會，市場還是聚焦在4月18日舉行法說會的台積電。

同時，最近挹注台股大量資金的ETF募集，在4月底才會有新的ETF募集，所以台股可能會有一段消息空窗期，須等下一個具影響力的新消息出現。

三大法人今天合計賣超178.03億元，其中自營商賣超22.56億元、外資及陸資賣超181.89億元，但投信買超26.42億元。

外資賣超第1名為復華台灣科技優息（00929）4萬5378張，其次為鴻海的3萬790張，第3為長榮航2萬1380張，另外，面板雙虎群創、友達也名列賣超前10名，分居第4、第7名。

不過，投信買超第1名為鴻海4015張、緯創買超2480張、群益證2245張分居2、3名。（編輯：楊凱翔）1130403