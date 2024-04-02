台股登20466點續創收盤新高 法人：後市聚焦台積展望

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（中央社記者張建中台北2日電）台積電上漲20元，鴻海等電子權值股同步收高，推升台股攀高至20466.57點，創新高，大漲244.24點。法人表示，台積電將於4月18日舉行線上法人說明會，營運展望將是市場關注焦點，料將牽動台股未來走向。

台股加權指數收在20466.57點，上漲244.24點，漲幅約1.21%，成交值新台幣4067.46億元。

台積電美國存託憑證（ADR）大漲4%，台積電今天股價隨著走高，收在790元，創收盤新高，上漲20元，市值攀升至20.48兆元，貢獻大盤約163點。

鴻海上漲8.5元，收在159元，創波段新高，其餘電子權值股也紛紛走高，台達電上漲3.5元，日月光投控上漲3.5元，廣達也上漲15.5元，收在298元，電子類股指數上漲1.82%。

台積電持續積極擴產，台積電供應鏈辛耘、漢唐、帆宣、弘塑及萬潤等吸引市場資金湧入，股價齊揚；其中，辛耘漲停，達347元，創新天價。

傳統產業股漲跌互見，電纜及玻璃類股指數下挫逾1%，表現相對疲弱；化工類股指數上揚逾1%，表現相對強勢。雲品經營新莊頤品大飯店，發生客人在宴會廳用餐後產生不適情事，新北市政府進行查核，並要求新莊分公司暫停營業，雲品股價下跌1元，收在71.5元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股今天再創新高，主要是由台積電上漲所帶動。台積電預計4月18日舉行線上法人說明會，未來營運展望是研判產業景氣的風向球，將是市場關注焦點。（編輯：潘羿菁）1130402