強勢美元壓境 新台幣摜破32元大關創逾4個半月新低

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（中央社記者潘姿羽台北2日電）美國最新公布的製造業數據優異，打擊降息預期，美債殖利率、美元指數連袂走高，亞幣倒成一片，新台幣兌美元應聲貶破32元整數大關，今天收在32.076元，貶值9.7分，創逾4個半月新低價，台北及元太外匯市場總成交金額14.545億美元。

美國剛出爐的3月製造業採購經理人指數（PMI）自2月的47.8%跳升至50.3%，突破50%的榮枯線，這也是一年多來首見擴張。

外匯交易員指出，今年以來，美國經濟數據表現出乎意料強勁，使得市場預期不斷修正，持續推延對美國聯準會（Fed）可能降息時點的看法，這是支撐美元指數強勢的重要關鍵。

美國3月PMI數據出爐後，美債殖利率衝高，美元指數也強勢突破105大關，今天大漲0.48%，亞幣再度蒙受貶值壓力，人民幣貶至7.23價位，日圓也進逼152關卡。

新台幣兌美元今天以31.99元開出後，儘管台股繼續攻高，但外資與投信持續匯出，加上美元指數強勁，匯價迅速貶破32元，最低觸及32.092元，出口商則在32元上方積極拋匯，成交量能放大。

外匯交易員表示，點陣圖顯示美國聯準會今年可能降息3次，但美國經濟優於預期，令市場開始思考降息次數及幅度是否會縮減，並關注後續經濟數據能否提供更多線索。

展望新台幣走勢，外匯交易員表示，隨著市場對聯準會降息看法趨於審慎，美元指數料將延續偏強格局，在此情境下，短線新台幣匯率估於31.900元至32.200元的區間內偏貶整理。（編輯：楊蘭軒）1130402