台積電總裁魏哲家獲550張限制股票 市值4.235億元
2024/4/1 22:11（4/1 22:25 更新）
（中央社記者鍾榮峰台北1日電）晶圓代工廠台積電2023年度限制員工權利新股配放情況出爐，總裁魏哲家獲配550張，以今天收盤價770元計算，市值達新台幣4.235億元。
台積電日前公告包括魏哲家
、執行副總經理暨共同營運長秦永沛
魏哲家小檔案
- 生日：1953年
- 經歷：
台積電總裁
台灣半導體產業協會（TSIA）第十一屆理事長
- 學歷：
美國耶魯大學電機工程博士
國立交通大學電機工程學系碩士
國立交通大學電機工程學系學士
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、米玉傑
秦永沛小檔案
- 學歷：
國立成功大學電機工程碩士
- 經歷：
台積電產品發展資深副總經理
台積電營運組織產品發展副總經理
台積電先進技術事業副總經理
台積電晶圓1廠廠長
工研院電子所
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與23名資深副總經理、副總經理持股信託。其中，魏哲家數量最多，達550張；其餘資深副總經理和副總經理數量60張至150張不等。
米玉傑小檔案
- 學歷：
美國加州大學洛杉磯分校電機工程碩士、博士
台灣大學電機系
- 經歷：
台積電研究發展組織技術發展資深副總經理
台積電研究發展副總經理
台積電3廠經理
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魏哲家等台積電高階主管持股信託是限制員工權利新股，以台積電今天收盤價770元計算，魏哲家分得限制員工權利新股市值達4.235億元；其餘資深副總經理和副總經理分得限制員工權利新股市值4620萬元至1億1550萬元不等。
為吸引及留任高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與ESG（環境、社會、公司治理）成果，台積電董事會核准發行2023年限制員工權利新股共2960張。（編輯：張良知）1130401
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