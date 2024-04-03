美元回落 新台幣小升收32.057元

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）國際美元漲高回落，亞幣得以稍作喘息，不過台股收黑，未能提供支撐力道，新台幣今天橫向整理，收盤收32.057元，小升1.9分，台北及元太外匯市場總成交金額14.135億美元。

美國3月製造業採購經理人指數（PMI）轉為擴張，一度使美元指數衝高、突破105大關，今天指數漲高回落，亞幣升貶互見。

根據央行統計，美元指數今天下跌0.25%，日圓、人民幣較弱勢，均貶值0.01%，新台幣小升0.06%，韓元升值0.24%。

新台幣兌美元今天以32.03元開盤後，盤中最低32.095元，再創波段低點，出口商趕緊進場拋匯撿便宜，跌幅迅速收斂，匯價轉為橫向震盪。

本週適逢清明連假，僅3個工作天，新台幣匯率今天收週線，累計貶值6.7分或0.2%。

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外匯交易員指出，清明連假將至，今天又有地震攪局，使得外資持續出走，不過出口商在32元上方拋匯量能放大，新台幣破32元之後，短線應會有一定支撐，不會加速貶值。

外匯交易員表示，美國經濟具有韌性，市場對聯準會（Fed）降息的看法趨於保守，思考全年降息次數及幅度是否縮減，這讓後面公布的就業、通膨數據更顯重要，眼前先關注本週將公布的非農數據，這也是聯準會貨幣決策的參考指標。（編輯：楊蘭軒）1130403