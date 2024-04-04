印尼官員：輝達將攜手Indosat 在中爪哇建AI中心
2024/4/4 18:54
（中央社雅加達4日綜合外電報導）印尼政府官員表示，晶片大廠輝達和印尼電信公司Indosat Ooredoo Hutchison計劃今年在中爪哇省（Central Java）建立人工智慧中心，造價2億美元（約新台幣64億元）。
路透社報導，印尼通訊與訊息部長布迪（Budi Arie Setiadi）透過聲明指出，這座人工智慧（AI）中心可能包含電信基礎設施或人力資源中心，並會設於梭羅市（Surakarta）。
Indosat公司執行長已向梭羅市長吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）提供這項投資計畫的相關資訊。吉伯朗也是印尼現任總統佐科威（Joko Widodo）的兒子及印尼副總統當選人。
他說道：「為什麼選梭羅市？因為他們已準備就緒，擁有良好的人力資源和5G基礎設施。」
Indosat和輝達（NVIDIA）沒有立即回覆路透社的置評請求。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1130404
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