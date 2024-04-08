投信連25日買超 外資砍123億、大賣熱門ETF

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（中央社記者江明晏台北8日電）台股今天盤中再創20487.83點新高，終場收在20417.7點；外資今天賣超新台幣123.66億元，多檔熱門ETF成為外資調節標的；投信連25買，買進聯電、長榮等00940成分股。法人提醒，市場追價意願不強，短線已有逢高調節態勢。

清明連假期間，美股先跌後反彈，台股今天力甩地震陰霾，開高走高，盤中指數一度漲逾150點，觸及20487.83點，再度刷新台股盤中新高點；但尾盤台積電漲幅收斂，終場指數上漲80.1點，收在20417.7點，成交值4006.32億元。

三大法人合計賣超109.34億元；其中，自營商賣超18.43億元，投信買超32.75億元，外資及陸資賣超123.66億元。

值得注意的是，外資連續2個交易日賣超，投信自3月1日以來，已有25個交易日連續買超，自營商則連續6個交易日賣超。

根據公開資料統計，外資賣超排行方面，多檔熱門ETF成為外資調節標的。00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息居賣超前兩名，分別賣超逾5.2萬張、2.4萬張；00940元大台灣價值高息、00939統一台灣高息動能、00637L元大滬深300正2也擠進外資賣超前10大榜單，分別賣超逾9000張。

個股方面，外資賣超英業達、達運、長榮航、中工、仁寶，賣超張數在1萬張至1.5萬張左右。

外資買超前10大榜單中，依序為中信金、群益證、群創、華通、中鋼、開發金、台企銀、華新、緯創、和碩。

觀察投信買超名單，前5大為聯電、群益證、長榮、佳世達、宏碁；其中，長榮與聯電是00940主要成分股。

自營商今天也調節多檔ETF，針對00940賣超13.5萬張、賣超00929逾8.6萬張、賣超00919逾1.9萬張。

法人指出，台股今天隨著台積電震盪墊高，但AI指標股廣達、緯創等漲跌互見，加上高價IC設計、矽智財、封測族群普遍拉回修正，指數多在平盤上高檔整理。盤面上，記憶體、散熱、主機板卡、機殼、生技製藥、建材營造、重電、電線電纜、機器人概念等族群，漲勢相對整齊，終場指數守穩所有均線。

法人認為，台股本波向上攻堅，回測10日均線與月線皆具備支撐，但指數與日KD、RSI指標持續背離，加上大盤續創波段新高，成交量卻逐日下滑，顯示市場追價意願不強，使台股的5日、10日乖離率已收斂至1%以內，說明投資人短線已有逢高調節動態。（編輯：張良知）1130408