台積電衝鋒 台股再創新高逼近20500點

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（中央社記者江明晏台北8日電）清明連假期間，美股先跌後反彈，台股今天開高走高，在台積電漲12元助攻下，盤中指數漲148點，上攻至20485.65點，刷新台股歷史新高紀錄。

美國公布強勁就業報告，投資人無視對貨幣政策的憂慮和中東緊張局勢，美股上週五收紅；道瓊工業指數終場上漲307.06點，以科技股為主的那斯達克指數上漲1.24%，費城半導體指數上漲1.33%，但美股4大指數上週仍跌多於漲。

台股今天開高走高，近10時左右，指數漲148點，上攻至至20485.65點，超越4月2日寫下的紀錄，再度刷新台股盤中歷史新高。

至10時12分，台股加權指數上漲116.25點，至20453.85點，電子股和金融股齊揚，漲幅均超越0.6%，代表中小型股票的櫃買指數漲0.5%。

台積電今天盤中勁揚12元，至792元，漲幅逾1.5%，鴻海、聯發科下跌1%以內，大立光重挫逾4%。

AI概念股強勢，緯創、緯穎上漲，台光電、技嘉勁揚；重電類股續強，華城漲近5%，士電漲逾3%。

觀光股低氣壓，受地震影響，飯店股首當其衝，王品因食安事件波及跌幅逾3%。（編輯：張均懋）1130408