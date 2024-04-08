更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平連兩場全壘打 再2轟追平松井秀喜紀錄
運動

大谷翔平連兩場全壘打 再2轟追平松井秀喜紀錄

開車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處
生活

開車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處

一週大事／土耳其執政黨地方選舉挫敗 選民為何不滿艾爾段？
生活

一週大事／土耳其執政黨地方選舉挫敗 選民為何不滿艾爾段？

蘇花下清水橋震後毀損 日治舊橋荒廢逾50年改建重啟助疏運
地方

蘇花下清水橋震後毀損 日治舊橋荒廢逾50年改建重啟助疏運

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台積電衝鋒 台股再創新高逼近20500點

2024/4/8 10:36（4/8 11:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股8日開高走高，在台積電漲12元助攻下，盤中指數漲148點，上攻至20485.65點。（中央社檔案照片）
台股8日開高走高，在台積電漲12元助攻下，盤中指數漲148點，上攻至20485.65點。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北8日電）清明連假期間，美股先跌後反彈，台股今天開高走高，在台積電漲12元助攻下，盤中指數漲148點，上攻至20485.65點，刷新台股歷史新高紀錄。

美國公布強勁就業報告，投資人無視對貨幣政策的憂慮和中東緊張局勢，美股上週五收紅；道瓊工業指數終場上漲307.06點，以科技股為主的那斯達克指數上漲1.24%，費城半導體指數上漲1.33%，但美股4大指數上週仍跌多於漲。

台股今天開高走高，近10時左右，指數漲148點，上攻至至20485.65點，超越4月2日寫下的紀錄，再度刷新台股盤中歷史新高。

至10時12分，台股加權指數上漲116.25點，至20453.85點，電子股和金融股齊揚，漲幅均超越0.6%，代表中小型股票的櫃買指數漲0.5%。

台積電今天盤中勁揚12元，至792元，漲幅逾1.5%，鴻海、聯發科下跌1%以內，大立光重挫逾4%。

AI概念股強勢，緯創、緯穎上漲，台光電、技嘉勁揚；重電類股續強，華城漲近5%，士電漲逾3%。

觀光股低氣壓，受地震影響，飯店股首當其衝，王品因食安事件波及跌幅逾3%。（編輯：張均懋）1130408

#王品
#美股
#台股
#台積電
#清明
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台積電勁揚9元 台股早盤漲近百點再攻20400點
172.30.142.56