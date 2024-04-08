Dcard聚焦核心與新事業 自有電商5/31熄燈

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（中央社記者吳家豪台北8日電）本土社群平台Dcard今天在官網公告，因持續投資電商市場的增值潛力不大，也難與集團產生綜效，自有電商平台GOODY好物研究室將於今年5月31日停止營運與服務，接下來會重新分配資源，聚焦在核心事業與其他新事業發展。

Dcard電商部門員工數約50人，占整體員工比例約12%。Dcard表示，會優先提供電商部門員工內部轉調的機會、優於勞基法的轉職方案與員工協助方案。

Dcard指出，4月26日以前消費者仍可於好物研究室購物，從4月27日至5月30日，既有取貨、鑑賞期、退換貨、客服等服務皆不會受到影響，整體電商服務將於5月31日終止，好物研究室的入口也將於Dcard正式下架。

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Dcard表示，2019年創立自有電商品牌好物研究室，讓用戶除了在站上交流之外，也能有合適的線上購物空間，從專注在大學生、女性用戶的話題商品，到推出全新的廣告與電商共存的零分潤商業模式。

然而，Dcard評估持續投資電商市場的增值潛力不大，也難與集團產生綜效，經過全盤考量，決定停止電商事業，接下來會重新分配資源，聚焦在核心事業與其他新事業發展。（編輯：楊凱翔）1130408