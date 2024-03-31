電商直播拚帶貨 專家：對受眾宅配都是挑戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北31日電）直播帶貨成為零售業銷售顯學，繼電商平台富邦媒和東森2023年起宣布強攻直播帶貨，直播平台浪凡網路科技也宣布今年4月進軍直播電商，17LIVE在台直播電商則擔任商品供應商及系統整單的角色，可望突破台灣直播內容單一化的瓶頸。

不過，專家指出，直播與電商受眾不同，加上進貨成本、用戶、宅配速度等，都將是直播帶貨要面臨的挑戰。

浪凡董事長王冠中接受中央社專訪表示，今年4月將揮軍網紅直播電商領域，希望挾旗下萬名網紅優勢，組建具電商帶貨的供應鏈系統，研發出直播電商APP，鎖定女性用戶。

王冠中指出，台灣電商和網紅電商很多，「但規模和中國大陸比規模還是有差距」。他舉例，被中國稱為「帶貨一哥」的網紅李佳琦，根據報導，他在2023年雙11首日，直播間銷售額約人民幣95億元（約新台幣420.7億元），業績量體之大，難以想像。

王冠中表示，因浪凡有大量網紅，而網紅自帶流量，假如又有商品可賣，可望創造全新營運動能。

17LIVE在台灣市場面臨嚴峻挑戰，目前處於虧損，近期也將規劃裁員，董事長潘杰賢表示，因台灣內容單一，「豐富度不存在」，為了內容區隔化，直播電商將是未來經營主軸之一。

他說，17LIVE在台灣直播電商擔任商品供應商及系統整單的角色；另用跨境電商方式，將日本母嬰用品、美妝與日常用品，透過台灣團購主引進台灣市場。至於台灣品牌的美妝和3C商品，由少部分直播主進行直播電商帶貨，其他則是台灣「團媽（團購主）」或網紅進行直播電商。

一名不願具名的零售專家表示，富邦媒和東森直播目標明確，參與的受眾就是買東西；做直播的時候，經常會有加碼折扣活動，直播主往往都有銷售經驗，「所以有時候是一種氣氛，看到大家都在買，不少人會從眾，萌生沒買會錯過的念頭。」

專家認為，直播跨入帶貨，會面臨到受眾的問題，「商品成為其次，因為很多人去直播平台，是想聊天，不是來買東西。」電商和直播因兩種平台受眾不同，直播可能會有部分挑戰。

專家指出，無論是藝人或素人，做直播帶貨的人不少，所以首要必須找出自身競爭優勢，特別是如何控制進貨成本、找到用戶、宅配速度等，都會是經營上面臨的挑戰。（編輯：張良知、蘇志宗）1130331