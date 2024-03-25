17LIVE潘杰賢與直播主春酒 談帶貨與虛擬主播趨勢

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（中央社記者何秀玲台北25日電）17LIVE今天舉辦直播主春酒，董事長潘杰賢出席受訪，前創辦人黃立成罕見出現站台。談到台灣市場虧損原因，潘杰賢說「台灣17LIVE與8年前相比，內容沒什麼區別」，日本跑得很快，但台灣還沒跟上，直播帶貨跟虛擬主播是未來主軸。

黃立成今天罕見出席17LIVE活動，這也是他2021年裸退17LIVE後，首度出席17LIVE的活動，讓外界頗為好奇。對此，潘杰賢表示，黃立成是單純以朋友身分出席，而且黃現在聚焦區塊鏈，不會再與娛樂平台掛鉤。

由於17LIVE台灣面臨嚴峻挑戰，目前處於虧損，近期也將規劃裁員，至於裁員人數，潘杰賢並未透露。不過他表示，現在台灣的挑戰，不光是17LIVE的問題，而是整個產業性的問題，內容無特殊變化，而像日本市場就跑得很快，內容比台灣多元多樣。

潘杰賢說，因台灣內容單一，「豐富度不存在」，身為經營者「不能讓虧錢體系持續虧錢」，所以從流量、產品、內容優化是關鍵，直播帶貨加上虛擬主播將會是經營主軸。

潘杰賢表示，集團看好虛擬主播發展，在日本17LIVE平台上，虛擬主播占全數主播數量20%，反觀台灣虛擬主播市場沒這麼成熟，尚須培養。

其中，17LIVE在台灣直播電商，擔任商品供應商以及系統整單的角色，有17LIVE透過日本直播電商團隊，供應日本的母嬰用品，美妝與日常用品，也有台灣品牌的美妝和3C商品，由少部分直播主進行直播電商帶貨，其他則是台灣「團媽（團購主）」或網紅進行直播電商。

此外，為了加強台灣虛擬主播內容，潘杰賢透露，今年4月中旬將進行虛擬主播優化，推出新功能，只要上傳照片，系統就會顯示用戶虛擬的圖樣，用戶可在幕後進行直播，「因為直播娛樂能玩的東西，產品面不多，需要有更好的內容來留住用戶」。（編輯：楊凱翔）1130325