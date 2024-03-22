浪凡進軍直播電商 王冠中：希望每年發股息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北22日電）浪凡網路科技董事長王冠中接受中央社專訪表示，今年將射三箭，包括直播秀場穩定成長、進軍直播電商、培育小型網路公司。浪凡去年第4季一舉彌補前3季虧損，並睽違14年再次發放股息，他希望每年都能配發股息回饋股東。

浪凡網路科技前身為捷泰精密工業，2021年4月更名，原公司從事消費性電子產品的連接器、無線遙控器及連結線的加工及銷售，2020年收購旭瑞文化傳媒及浪LIVE直播平台、並出售連接器業務後，轉型為直播平台服務商。

浪凡去年營收新台幣27.11億元，稅後純益為1522萬元，年減54.1%，每股純益為0.26元，擬每股配發現金股利0.4元，為超額配發，是睽違14年來再次配發股利。浪凡今年前2月營收為4.87億元，年增14.9%，創歷史同期新高。

王冠中表示，疫情時宅經濟夯，帶動直播業績向上，擁有疫情紅利，不少人疫情時開始接觸直播，推升浪凡營運，2021年、2022年成長幅度相對較大；直到去年疫情結束，湧現出國潮，開播與參與人數呈現下降，到第4季才逐步回歸正常，整體來看，每年營運穩定。

他表示，浪凡成立初始，就不走俊男美女直播模式，而是定位為「秀場直播」，直播主以秀才藝和聊天為主，能產生粉絲經濟效應，會比俊男美女持久，「如果粉絲黏著度不夠，異業結盟機會也不多」，這也成為浪凡獲利來源，去年成功站穩台灣秀場直播平台的龍頭位置。

談到今年展望，王冠中說，浪凡營運三箭中，第一箭是秀場直播利潤將穩定成長。目前浪凡台灣簽約直播主播約1.2萬人，活躍主播每月3000人。「秀場直播不會大起大落，尤其競品與浪凡距離愈拉愈遠，會讓利潤愈來愈好」。他解釋，因為以前要拿出資金跟競品打仗，現在浪凡要挖角主播的錢會愈來越少，營收將處在相對穩定階段。

第二箭是跨足至網紅直播電商領域。他認為，浪凡具有超過1萬名網紅優勢，應進軍直播電商，今年4月浪凡將組建具電商帶貨的供應鏈系統，研發出直播電商APP「POPO筆記」，加上自身流量平台，也讓網紅空檔時間能有被動收入；未來鎖定女性用戶，可植入女性食衣住行，不同頻道可賣不同商品。

第三箭是培育小型網路公司。王冠中表示，台灣不少年輕人有創業理想抱負，但經驗有限，浪凡期望成為育成中心，可培育與跟網紅經濟相關的小型網路公司。像是浪凡投資遊戲電競公司playone暴龍，主打直播遊戲陪玩，兩年前已成為浪凡的轉投資公司，每月營收從百萬元成長至千萬元規模。（編輯：張良知）1130322