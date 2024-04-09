台股大漲378.5點
2024/4/9 13:43
（中央社台北9日電）台北股市今天開高走高，收盤漲378.5點，為20796.2點，漲幅1.85%，成交金額新台幣4423.01億元。
加權指數開盤為20521.56點，盤中最高20820.81點，最低20521.56點；不含金融股指數18237.28點，漲348.63點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.67%、食品股漲0.88%、塑化股漲0.95%、紡織股漲0.91%、機電股漲2.16%、造紙股漲0.31%、營建股漲1.66%、金融股漲1.03%。
委買張數2345萬2437張，委賣張數1314萬4350張，成交張數898萬6568張。
收盤時上漲606家，下跌339家，持平83家。
成交量前5名個股為元大台灣50反1、群創、矽統、元大台灣價值高息、緯創。
漲幅前5名個股為華榮、銘異、雷虎、沛爾生醫-創、第一銅。
跌幅前5名個股為國化、吉茂、晨訊科-DR、五鼎、嘉基。1130409
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