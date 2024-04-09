台美首次深科技新創交流 加速器及新創50業者參與

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（中央社記者劉千綾台北9日電）經濟部今天攜手美國國家科學基金會（National Science Foundation，NSF），首次舉辦為期2天的台美深科技新創交流活動，台美雙方加速器及新創50業者共襄盛舉，持續深化雙方合作，也盼協助台灣新創拓展美國市場。

經濟部次長陳正祺表示，深科技一直是台灣經濟發展及關注重點，透過跨部會攜手合作，並結合產學能量提供完整的發展資源，包含加速器培育、技術驗證與實證場域，及搭配國發基金與民間創投資源，協助推動深科技技術成果產業化及實現商業價值。

經濟部中小及新創企業署今天發布新聞稿表示，邀請50名台美加速器及新創共同參與工作坊，聚焦於「探索深科技」與「邁向全球舞台」兩大主題，並分成6場論壇，探討雙方可共享的政策資源與機制、深科技新創發展的關鍵成功因素、女性深科技創業的優勢與困難，以及如何透過雙方合作加速創新科技國際化等。

中企署說明，深科技在全球創新發展扮演著關鍵角色，透過突破性的科學發現與先進技術，應用於再生能源、半導體、量子資訊科學、材料科學等領域，這些創新將有望帶來變革性影響，為社會最迫切的挑戰提供解決方案。

在工作坊結束後，美方成員也參訪工研院、企業、林口新創園，瞭解台灣深科技產業能量，美方期許能更瞭解台灣科技產業及新創生態圈態樣，建立與台灣科技及新創產業人脈網絡。

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中企署表示，期盼透過本次工作坊汲取新創拓展美國市場經驗、瞭解美方深科技發展計畫及加速器資源，加速台灣新創赴美發展。同時，台美雙方也將透過此次工作坊交流的成果，作為未來推動雙邊政策合作的參考。

「台美21世紀貿易倡議」去年完成首批協定簽署，其中設立中小企業專章。中企署指出，此次活動亦是延續台美21世紀貿易倡議，雙方建立合作機制，分享業者經商所需資訊、邀請雙方業者及官方共同參與中小企業對話，未來將持續與美方新創生態系交流合作，協助台灣新創拓展美國市場及鏈結資金人脈。（編輯：林興盟）1130409