台股跌286.8點
2024/4/15 13:43
（中央社台北15日電）台北股市今天開低走低，收盤跌286.8點，為20449.77點，跌幅1.38%，成交金額新台幣4783.16億元。
加權指數開盤為20586.53點，盤中最高20623.77點，最低20449.77點；不含金融股指數17920.98點，跌278.52點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.54%、食品股跌0.22%、塑化股跌0.31%、紡織股跌0.61%、機電股跌1.93%、造紙股跌0.29%、營建股跌0.3%、金融股跌0.09%。
委買張數2359萬4301張，委賣張數1349萬5826張，成交張數951萬7146張。
收盤時上漲255家，下跌706家，持平68家。
成交量前5名個股為復華台灣科技優息、大同、大亞、元大台灣價值高息、元大台灣50反1。
漲幅前5名個股為合機、亞航、佳龍、成霖、淳安。
跌幅前5名個股為亞翔、台驊投控、川湖、創意、士電。1130415
- 2024/04/15 14:02
- 台股跌286.8點2024/04/15 13:43
- 2024/04/15 13:42
- 2024/04/15 10:58
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台股下跌286點收20449.77點 失守10日線