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台股跌286.8點

2024/4/15 13:43
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（中央社台北15日電）台北股市今天開低走低，收盤跌286.8點，為20449.77點，跌幅1.38%，成交金額新台幣4783.16億元。

加權指數開盤為20586.53點，盤中最高20623.77點，最低20449.77點；不含金融股指數17920.98點，跌278.52點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.54%、食品股跌0.22%、塑化股跌0.31%、紡織股跌0.61%、機電股跌1.93%、造紙股跌0.29%、營建股跌0.3%、金融股跌0.09%。

委買張數2359萬4301張，委賣張數1349萬5826張，成交張數951萬7146張。

收盤時上漲255家，下跌706家，持平68家。

成交量前5名個股為復華台灣科技優息、大同、大亞、元大台灣價值高息、元大台灣50反1。

漲幅前5名個股為合機、亞航、佳龍、成霖、淳安。

跌幅前5名個股為亞翔、台驊投控、川湖、創意、士電。1130415

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