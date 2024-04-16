AsiaYo跨足郵輪市場搶商機 AI庫存管理助業績倍增

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（中央社記者江明晏台北16日電）疫後郵輪旅遊商機復甦，台灣首個本土訂房網AsiaYo在2023年首度進軍郵輪市場，執行長鄭兆剛表示，網站運用AI庫存管理，省去傳統旅行社人工業務繁瑣流程，業績成長300%，訂購的旅客也有明顯年輕化的趨勢。

2019年疫情前，台灣受惠得天獨厚的地理位置，是亞洲第2大郵輪市場，隨著疫後郵輪旅遊市場復甦，2023年交通部重啟海上郵輪業務。

根據交通部數據，2023年來台郵輪超越300航次，其中在基隆、高雄雙母港策略下，進出港旅客超越50萬人次，已經恢復2019年疫情前的5成，2024年可望恢復至7成，再創亞洲巨大的郵輪市場。

AsiaYo透過新聞稿指出，公司觀察到商機，於2023年解封後轉型，改變多年來訂房為主的業務，投入郵輪市場。目前網站產品遍及日本、韓國、新加坡、吉隆坡、泰國、香港、澎湖、紐澳，隨時更新航程上架，也與公主遊輪、地中海郵輪、挪威郵輪、歌詩達郵輪、名勝世界郵輪等國際知名郵輪品牌合作，並有台灣出發、外國出發及Fly Cruise（機票搭配船票）等多種組合商品。

AsiaYo指出，一年下來，業績成長了300%，證明OTA（Online Travel Agency，線上旅遊業）對於郵輪市場的優勢。

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鄭兆剛表示，AsiaYo初次投入郵輪市場就能有成果，受惠運用AI庫存管理的方式，省去傳統旅行社人工業務的繁瑣流程，科技後台系統充分掌握各郵輪品牌的艙房庫存，明確知道出發日期的艙房存量；而為讓旅客安心，在線上下單後均會有一個制式流程，聯繫客人，且提供6國語言真人客服，讓客人知道後續的郵輪注意事項，後續服務可以越來越細緻。

他說明，目前下單旅客的年齡層平均值為32歲至40歲，比起眾人刻板印象中郵輪高齡化差異甚遠，目前也跟多個國際郵輪公司洽談合作中，未來除了台灣出發的郵輪航次，也將推出全球各式的郵輪產品，目標是在2024年成為台灣銷售最多郵輪產品的OTA科技旅遊平台。（編輯：楊蘭軒）1130416