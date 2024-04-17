中鋼開發AI配煤技術 初階段估成本年降7500萬元

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（中央社記者賴言曦台北17日電）為減少原料成本，中鋼近期成功開發AI（人工智慧）智慧配煤技術，透過智能平台回饋生產資訊，輔助操作人員即時調整煤料配比，據率先導入應用的四階煉焦爐估算，每年可降低約新台幣7500萬元原料成本。

中鋼為一貫作業鋼廠，根據中鋼統計，每生產1噸粗鋼大約需要1.6噸鐵礦砂及0.7噸煤料，中鋼目前採取多元料源策略，採購煉鋼所需的冶金煤，以降低特定煤種斷料風險，同時降低價格波動風險。

隨著冶金煤種類增加及配料組合更加多變，中鋼進一步投入開發AI智慧配煤技術，結合多年累積的生產大數據資料，建立焦炭品質預測模型演算法。

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中鋼表示，該技術目前率先應用在四階煉焦爐，透過建置焦炭強度AI預測智能平台，再串接高爐AIoT（智慧物聯網）平台回饋的生產資訊，輔助煉焦爐現場人員操作設備。

中鋼表示，投入運用後，估算每年四階煉焦爐的原料成本降減效益約7500萬元，該技術未來也將擴大運用在廠內其他煉焦爐及集團子公司中龍鋼鐵，發揮中鋼數位轉型的最大降本效益。（編輯：郭無患、張均懋）1130417