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台股漲188.06點

2024/4/23 13:56
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（中央社台北23日電）台北股市今天開高走高，收盤漲188.06點，為19599.28點，漲幅0.97%，成交金額新台幣3448.65億元。

加權指數開盤為19564.38點，盤中最高19709點，最低19509.74點；不含金融股指數17096.23點，漲172.82點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.03%、食品股漲0.3%、塑化股漲0.27%、紡織股漲1.15%、機電股漲1.15%、造紙股漲0.38%、營建股漲1.35%、金融股漲0.54%。

委買張數2046萬4998張，委賣張數1115萬8124張，成交張數717萬855張。

收盤時上漲746家，下跌217家，持平67家。

成交量前5名個股為大同、中工、長榮航、大亞、群創。

漲幅前5名個股為所羅門、吉茂、和椿、全坤建、達能。

跌幅前5名個股為定穎投控、榮星、佳龍、全漢、志超。1130423

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