工研院與友達合作前瞻顯示4大領域 拓展國際商機

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（中央社記者張建中新竹25日電）工研院今天宣布，與面板廠友達光電簽署策略夥伴協議書，雙方將在前瞻顯示、車輛電子與智慧座艙、垂直場域整合方案、淨零排放ESG等4大領域合作，拓展國際商機。

工研院院長劉文雄表示，工研院與友達長期在智慧顯示面板、光電領域互動與交流。2022年底共同在高雄旗津智慧遊輪上展示「AI智慧窗屏導覽系統」，吸引上萬名民眾體驗。

劉文雄說，近年隨著全球供應鏈重組，許多大型企業因應時勢，積極邁向數位化與低碳轉型，工研院將協助友達在前瞻顯示及車輛電子與智慧座艙領域，達成企業創新與永續經營。

劉文雄表示，工研院將進一步針對垂直場域整合方案、淨零排放ESG與友達深化合作，以跨域整合方式提供友達在智慧零售、醫療照護及淨零排放的解決方案，並實際在多元場域進行驗證與回饋。

工研院指出，與友達在前瞻顯示、車輛電子與智慧座艙的先期合作成果，將於Touch Taiwan智慧顯示展中展出，包含「直覺式駕駛安全系統」。（編輯：張良知）1130425