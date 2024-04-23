工研院連8年奪愛迪生獎 今年獲1金3銀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹23日電）愛迪生獎（Edison Awards）今年得獎名單出爐，工研院獲得1金3銀，連續8年獲獎。

工研院「創新雙標靶青光眼藥物」贏得愛迪生金牌獎。工研院指出，目前已取得美國及歐洲等地技術專利，並技轉信力碩德。

工研院「細胞功能之鑰」、「高效潔淨聚酯溶解脫色技術」及「高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組」3項技術獲得愛迪生銀牌獎。「細胞功能之鑰」是針對異體細胞治療所建立的精準化與標準化細胞篩選機制，目前已用於開發心肌梗塞修復、糖尿病傷口修復的治療，技轉給新加坡RMT控股集團旗下台灣博醫能生技。

「高效潔淨聚酯溶解脫色技術」主要藉由環保水性脫色促進劑，2至4小時內就能讓織物深層脫色，提升紡織品回收聚酯的可回收性，並可減少45%碳排放。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組」主要解決極小化全彩製作困難及效率不彰問題，實現超高解析度，目前已攜手宏齊、鴻海、英濟、沛錦、追風、佐臻、優美特創新材料、台灣奈晶、信捷等廠商，進行技術落地驗證。

工研院院長劉文雄表示，獲得愛迪生獎的肯定，代表工研院近年從事市場導向研發，以科技創新引領產業發展，已有顯著成果。未來工研院會持續保持創新動能、兼顧研發與市場鏈結，協助台灣產業轉型升級爭取國際商機。（編輯：翟思嘉）1130423