仁新子公司Belite獲國際生技基金注資約8億

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（中央社記者何秀玲台北26日電）新藥公司仁新醫藥今天代子公司Belite公告，獲國際大型生技基金挹注資金2500萬美元（折合新台幣約8億元），此次增資款將支應Belite營運以及持續開發眼部病變藥物。

以美東時間25日Belite每股收盤價38.38美元（折合每股約新台幣1230元）發行1股美國存託股票（ADSs）及1單位權證（Warrants），每單位權證得以履約價格44.14美元（折合每股約新台幣1410元）認購1股美國存託股票。

仁新指出，此增資款將作為支應Belite公司營運及持續衝刺開發治療眼部乾性黃斑部病變與眼部斯特格病變的藥物「LBS-008」所需的資金。

仁新表示，Belite本次增資引進國際知名基金，為一家全球性避險基金，主要專注於醫療保健行業。此次2500萬美元增資以當天收盤價無折價發行，且權證履約價格對當天收盤價溢價15%。

仁新指出，目前LBS-008正同時開展2項臨床三期試驗及1項臨床一b、二/三期試驗，針對斯特格病變（簡稱STGD1）全球臨床三期試驗已完成收案，並預計於今年第4季進行期中分析。

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針對黃斑部地圖狀萎縮（GA）的臨床三期試驗，目前正進行收案，預計全球收案約430名視網膜地圖狀萎縮的乾性黃斑部病變患者。

仁新進一步指出，因今年2月取得日本孤兒藥認證（ODD），為加速未來日本新藥上市申請，目前亦同步開展第2個斯特格病變臨床試驗以納入日本病患數據，藉此搶攻全球首款治療STGD1與乾性AMD（黃斑部病變）口服藥物的龐大市場，且未來不排除與國際藥廠授權合作，以加快新藥開發或商業化的腳步。（編輯：潘羿菁）1130426