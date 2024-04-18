二手車行行賄南北2警查個資 涉案5人遭起訴

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）新北一間二手車行與高雄小港警分局宋姓員警合作，以每筆千元幫車行查詢車籍資料，雄檢追查發現新北瑞芳警分局侯姓員警也涉案，共外洩240筆，依貪污等罪起訴涉案5人。

高雄地檢署去年10月接獲高雄市政府警察局自檢清查，發現高雄市政府警察局小港分局宋姓派出所員警（已於去年11月間離職）疑涉洩密，經組成專案小組追查，去年底前往宋男住處搜索，訊後聲押獲准。今年1月間再搜索傳喚涉案連姓、姜姓車行業者到案，同樣聲押獲准。且追查發現新北瑞芳分局侯姓員警也涉案，上月搜索後同樣聲押獲准。

檢方調查，連男、姜男因在新北市板橋區一間車行經營二手車、權利車買賣，需要大量質當車車主資訊及聯絡方式，以便聯繫車主詢問是否有意轉貸，姜男為此找上擔任警察的好友宋男幫忙。

宋男民國111年7、8月間，登入「內政部警政署刑案資訊系統後」後，輸入假的查詢事由查詢車籍資料，再以通訊軟體傳送查詢結果畫面給姜男。之後宋男又受託處理3輛車撤銷協尋案，但卻因缺錢向連男、姜男索賄新台幣3萬元。

由於宋男事後未達成任務，連男、姜男要求退款，宋男則提議將賄款改成查詢車籍每筆1000元。初估1年多來共違法為車行查詢105筆車籍資料，不法所得約11萬。

全案直至小港分局去年10月間稽核發現異常展開調查，宋男因此不再繼續查詢。恰好當時新北瑞芳分局侯姓員警輾轉向連男、姜男小額借貸2萬元無力償還，便被要求以每筆車籍資料500元價格，為車行查詢車籍資料，短短3個月多就查詢115筆車籍資料。甚至協助另名林姓業者以每筆1000元查詢20筆車籍。

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高雄地檢署陸續傳喚涉案宋姓、侯姓員警，連姓、姜姓車行業者，以及林姓業者，並將5人依貪污、偽造文書、洩密、違反個資法等罪起訴。其中連姓業者在偵查中自首行賄，加速檢方偵破侯男涉案，審酌犯後態度良好，建請法官量處連男適當之刑，以勵自新。

此外，宋員就涉犯貪污治罪條例部分始終飾詞狡辯，更刻意誤導檢方偵辦方向，耗費司法資源甚鉅，犯後態度惡劣，雄檢建請法官從重量刑，以示懲儆。（編輯：謝雅竹）1130418