涉偽造檢舉筆錄騙取搜索票11次 前瑞芳3警員遭訴

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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）張姓、許姓、陳姓警員在任職瑞芳分局期間，為追求績效佯稱民眾檢舉，製作毒品案檢舉筆錄，以此向檢察官騙取搜索票許可共11次，基隆地檢署今天偵查終結，起訴3名警員。

基隆地檢署表示，張姓、許姓警員於民國106年至107年間，先後任職於新北市政府警察局瑞芳分局四腳亭派出所、瑞芳派出所，陳姓警員於107年間任職瑞芳派出所。

檢方指出，3名警員擔任上述派出所警員期間，為求績效，明知楊姓等4名民眾並未製作毒品案件檢舉筆錄，竟自行繕打檢舉筆錄、指認表等，偽造楊姓等民眾簽名及指印於筆錄及指認表上，以此作為聲請搜索票資料，取得值班檢察官許可後，再向基隆地方法院聲請搜索票。

檢方表示，3名警員從106年2月至107年8月間，以此方式共同或分別向檢察官騙取搜索票許可共11次，其中3次因證據不足被法院駁回，其餘8次均取得法院核發的搜索票。

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檢方指出，張姓、許姓、陳姓警員位居警職，卻為追求績效，觸犯法網，影響警紀形象，實有不該，依涉犯偽造署押、行使公務員登載不實公文書等罪，對3名警員提起公訴。

檢方表示，考量3名警員最終目的仍為追緝犯罪，維持社會治安，並非牟取個人私利，事件發生後均調離原職，並在偵查中坦承錯誤，深表悔悟，應可認無再犯之虞，建請法院審酌量處適當刑度。（編輯：李錫璋）1130402