二手車商遭控調表註里程僅供參考 雄檢處分不起訴

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）黎姓男子花190萬向高雄一間車行購買保時捷911中古車，但發現車輛里程遭竄改少7萬多公里，提告林姓負責人等3人詐欺罪，雄檢認為車行已告知里程數僅供參考處分不起訴。

林女等3人接受警詢時，供稱這台車也是民國111年向另一個人買來，當時里程數就是7萬多，且也提醒黎男面對這種車價不便宜的老車，一定要來看車試車，確認無誤再簽約，合約上也有註明公里數僅供參考。

高雄地檢署偵查時，從車行林姓負責人跟吳姓、陳姓業務出示的保養工單發現，車行111年買來這台車時就已被調表，因此出售時確實可能不知情遭調表事實；且吳姓業務也曾跟黎男說，這台車已經15年以上，無法確認從第一手車主至今所有狀況，也建議公里數當作參考值。

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檢方偵結後，認為黎男已在合約書上簽名，且雙方已完成調解，可見被告並未逃避責任，主觀上並無不法意圖，因此依罪證不足處分不起訴。

雄檢起訴書指出，黎男去年6月特地南下高雄，向林女經營的車行花新台幣190萬買下一輛車齡15年的保時捷911跑車，當時買下時車輛里程數為8萬多公里，但事後上交通部公路總局監理服務網站查詢車輛里程數資料，卻發現實際里程數為15萬多公里。黎男事後質疑二手車行涉及變造里程數，氣得對林女、吳姓、陳姓業務提告詐欺罪。（編輯：黃世雅）1130411