男子假冒實習檢察官網戀騙財 新北警逮人送辦

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市邱姓女子網路交友，與謊稱實習檢察官的鍾姓男子墜入情網，她還被借錢、被要求買高價手機，遭騙新台幣100多萬元。警方表示，依詐欺及違反洗錢防制法罪嫌，將鍾男送辦。

林口警分局明志派出所所長蔡佳良今天表示，2月27日下午破獲一起網路交友詐騙案，邱姓女子在交友軟體認識某男子，對方謊稱身高188公分、是實習檢察官，還會各項才藝且擁有2個碩士學位，雙方聊得來便墜入情網。

警方指出，交往期間，男子利用車禍、家人急需等各種理由，向邱女借了新台幣100多萬元，甚至還用話術讓邱女購買14隻最新型的手機給他。

被害人事後發覺可能受騙，主動報案並配合警方與男子相約在超商面交金錢。邱女在警方逮捕鍾嫌後看到他的相貌，驚覺與網路照片俊俏外表、身高188公分的形象落差很大。

警方表示，鍾男看到員警出現時，還故作鎮定，落網後坦承犯案，並供稱詐騙所得全花在儲值網路遊戲上。警詢後，依詐欺及違反洗錢防制法罪嫌，將鍾男送辦。

蔡佳良指出，網路交友雖快速便利，但風險也高，在交友軟體追求愛情時，務必要提高警覺，避免被詐騙。（編輯：戴光育）1130302