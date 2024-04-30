高鐵屏東站特定區計畫案 內政部都委會審議通過

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（中央社記者陳俊華台北30日電）內政部都委會今天審議通過高鐵屏東站特定區計畫案，規劃商業、住宅及產業專用區，並就區段徵收範圍面積內，劃設逾3%的社福設施用地，將做為社會住宅興建及複合式福利設施興建用地。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，內政部都委會今天審議通過「擬定高速鐵路屏東車站特定區計畫（主要計畫）案」，這項計畫整合國科會、經濟部、交通部及屏東縣政府等多項重大建設。

國土署指出，將以高鐵車站專用區為中心，規劃商業、住宅及產業專用區，並導入大眾運輸導向發展（TOD）結合高鐵與台鐵的軌道建設、周邊道路，以及人行空間進行整體規劃與發展，形塑屏東智慧新都心。

國土署說明，本案就區段徵收範圍面積內，劃設逾3%的社會福利設施用地，將做為社會住宅興建與複合式福利設施興建用地，讓城市開發之際，就欲先納入居住規劃，以因應屏東高鐵未來周邊整體發展及居住需求。

國土署提到，計畫範圍包括國科會南部科學園區、經濟部科技產業園區擴區及屏東縣運動休閒園區等，經由交通部推動高鐵南延屏東建設計畫，讓便捷交通能與產業聚落相互銜接與開發，預計未來將可提供103公頃的產業用地，帶動高鐵周邊活絡發展。

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國土署解釋，因應計畫區內各園區就業人口所衍生的居住需求，已預先規劃3處、約4.86公頃的社福設施用地，占區段徵收範圍3.27%，預計可提供逾800戶社宅，充實屏東縣社宅存量及完善各項福利設施。

國土署強調，未來屏東縣對外可透過高鐵南延建設，實質縮短與北、中縣市的交通距離，完成西部1日生活圈的串聯，並擴大南部半導體「S廊帶」發展效益；對內則可透過台鐵及道路系統連結屏東市既有生活圈，提升轄內產業、經濟發展優勢及生活機能。（編輯：張若瑤）1130430