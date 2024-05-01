標普維持台灣主權評等AA+ 憂兩岸緊張制約信評表現

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）中央銀行今天發布新聞稿表示，標準普爾信評公司（S&P）報告將台灣長期主權信用評等維持AA+級，展望穩定，但認為兩岸關係緊張將制約台灣信評表現；這也是繼穆迪信評公司（Moody’s）後，又一國際信評公司提及兩岸風險。

S&P認為，台灣快速成長且繁榮的經濟、穩健對外部位、強健財政狀況，加上央行貨幣政策極具彈性，將可支撐信用評等；然而，兩岸關係緊張持續制約台灣信用評等。

不過，S&P仍肯定台灣表現，報告指出，台灣央行貨幣政策極具彈性，國內金融體系流動性充裕，央行貨幣管理健全（sound monetary management），使通膨率低且穩定。此外，具有彈性的新台幣匯率及外匯交易順暢，有助舒緩經濟及金融的衝擊。

S&P表示，長期以來，台灣通膨率在亞洲國家相對偏低，雖然近幾年全球商品價格攀升，導致台灣通膨壓力增加，但仍屬溫和。

儘管電價調漲與新台幣貶值，可能使台灣今年的通膨率略微上升，S&P認為，央行今年3月的升息決策，有助於將全年通膨率維持在央行預期的2.16%；相較於區域內多數央行，過去兩年，台灣央行升息步調漸進且溫和。（編輯：林淑媛）1130501