高市推動橋科及楠梓產業園區 道路建設陸續完工

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）為吸引廠商進駐橋頭、楠梓2產業園區，以及園區發展初期順利營運，高市府針對2園區規劃交通路網計畫，新闢多條道路及拓寬原有道路，預計自今年起各交通建設將陸續完工。

高雄市工務局新建工程處今天新聞稿指出，橋科園區3條東西向1-2號、1-3號及1-1號道路，與3條南北向的省道台1線、國道1號及台39線延伸線構成「3橫3豎」路網，其中1-2號道路由市府代辦規劃設計施工，將於今年5月通車。

此外，即將於10月完成全線拓寬的大遼路及友情路，將為橋科園區營運初期主要交通動線，1-3號及1-1號道路工程則併入橋科區段徵收公共工程由內政部國土署施作，預計明年底完成。

同時，市府及交通部分別辦理台39延伸線優先段及國道橋涵抬升暨增設橋科匝道聯絡道工程，分別預計民國115年6月及117年底完工。

工務局表示，橋科園區交通路網建設為市府重大工程之一，中央與地方合作投入總經費新台幣137.26億元，完工後可完善橋科園區廠商的人流、物流運輸動線。

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此外，楠梓產業園區在中油高煉廠轉型及台積電進駐後，市府除了代辦中油園區南路開闢工程，並辦理翠華路拓寬工程及濱海聯外道路南段工程（新台17線），同時向中央提案增設園區聯絡道計畫，中央與地方合作投入總經費231.27億元。

工務局表示，目前中油園區南路開闢工程、翠華路拓寬工程及濱海聯外道路南段第1期工程正施工，預計115年完工通車；園區聯絡道工程建設計畫今年已獲行政院核定，預計117年完成。未來隨橋科及楠梓產業園區產業發展，北高雄交通建設可便利產業對外的交通和運輸，也帶動周邊社區蓬勃發展。（編輯：孫承武）1130501