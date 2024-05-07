環球晶第1季每股純益8.1元 看下半年營運較上半年佳

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（中央社記者張建中台北7日電）半導體矽晶圓廠環球晶第1季歸屬母公司淨利新台幣35.33億元，季減20.5%，每股純益8.1元；環球晶預期下半年營運表現將優於上半年。

環球晶下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。環球晶第1季營收150.9億元，季減10%，年減19%，毛利率34.3%，較去年第4季下滑0.2個百分點，歸屬母公司淨利35.33億元，季減20.5%，每股純益8.1元。

展望未來，環球晶表示，整體半導體庫存水位逐漸回歸健康，不過產業仍面對利率政策、油價、電動車需求趨緩等不確定因素挑戰。客戶優先消化庫存延後拉貨，客戶預付貨款如預期持續下滑，今年第1季底降至10.1億美元，約新台幣350.3億元，預期下半年營運表現將優於上半年。

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環球晶目前同步擴充新竹、韓國、日本、美國、丹麥及義大利產能，其中，美國德州12吋矽晶圓廠興建按照進度進行，預計第3季安裝設備，第4季完工，並送樣客戶，2025年第1季量產。環球晶已提交晶片法案完整申請文件，目前正與美國商務部的晶片計畫辦公室商討相關補助金額。

環球晶董事會今天通過2023年下半年度現金股利發放案，每股配發11元現金股利，配發總金額52.59億元，除息交易日為7月18日，股利發放日為8月16日。（編輯：張均懋）1130507