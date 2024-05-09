全國電：看好家電冷氣採購需求 今年審慎樂觀

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（中央社記者吳家豪台北9日電）3C通路商全國電子今天宣布推出元宇宙虛擬商店，打造沉浸式虛擬3C家電展場。全國電子董事長林政勲表示，今年第1季房市不錯，後續交屋有機會刺激家電採購需求，加上冷氣銷售旺季將到，對今年營運維持審慎樂觀看法。

全國電子與Google Cloud、IN3D等廠商合作打造元宇宙虛擬商店，消費者能在虛擬住家空間中，透過第一人稱視角與超過40款商品互動，例如用滑鼠或手指點擊開啟虛擬冰箱，或點擊虛擬咖啡機開關就能看到咖啡沖煮滴落、正在冒煙的仿真情境。

林政勲接受媒體採訪表示，過去幾年全國電子門市汰舊換新，線上購物型態也該不斷改變，讓消費者有更新奇的體驗，這是首要目標。

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他提到，全國電子推出數位工具及服務，有助於增加消費者黏著度，例如現在可以透過全國電子App更方便進行支付；門市員工善用數位工具，也可以增加與消費者互動的機會。

針對營運展望，林政勲分析，今年第1季3C家電市場相對比較辛苦一些，可能因為疫情期間民眾提早消費，先前政府提供補助的效益也下降，他期待下半年買氣能夠回升，尤其第1季房市不錯，後續交屋有機會刺激家電採購需求。（編輯：黃國倫）1130509