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聯發科4月營收降至420.28億元 今年次低

2024/5/10 17:58
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（中央社記者張建中新竹10日電）手機晶片廠聯發科4月營收跌破新台幣500億元關卡，至420.28億元，月減16.74%，為今年次低水準。

法人表示，隨著手機晶片出貨回歸正常節奏，聯發科4月營收較3月滑落，仍較去年同期增加48.25%；累計前4月營收1754.86億元，年增41.52%。

聯發科預估，第2季營收約1214億至1335億元，較第1季減少0%至9%。

聯發科看好今年手機、智慧裝置及電源管理晶片將全面成長，並推升全年美元營收成長14%至16%；手機將是成長幅度最高的產品線。

聯發科預期，今年全球智慧手機出貨量約12億支，略增1%至3%。聯發科在旗艦手機市場占有率提升，加上旗艦手機晶片平均單價較高，是推升聯發科手機產品營收成長的主要動能。（編輯：張均懋）1130510

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