三陽首季獲利站同期次高 每股賺1.75元

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）三陽工業今天公布第1季稅後獲利新台幣13.85億元，站同期次高，每股基本純益1.75元，三陽指出，首季在全台機車銷售量前10名中，三陽機車占7成，包辦市場熱銷前3名；四輪事業今年持續導入現代（Hyundai）新車款。

三陽下午公布第1季財報，合併營收168.18億元，較2023年同期增加9.67%，站歷史單季次高，代表本業的合併營業利益16.98億元，較去年同期增加4.56%，營益率10.1%，站同期次高，第1季稅後獲利13.85億元，年增2.44%，也是同期次高，單季每股純益1.75元，優於去年同期EPS 1.71元。

三陽說明，第1季獲利主要來自本業，業外並無其他重大處分與交易發生。

在二輪事業，三陽表示，受惠高階機種及平價機種熱銷，第1季台灣市占率達42.9%，銷售6萬7395輛，市占率位居第一，在全台機車銷售量前10名中，三陽機車占比7成，包辦市場熱銷前3名。

在四輪事業，三陽指出，子公司南陽實業代理現代（Hyundai）新車，第1季銷售6401輛，較去年同期成長24.4%，規劃今年度陸續推出新車款。（編輯：黃國倫）1130514