玉晶光首季賺近1股本股價勁揚 佳能AI加持飆漲停

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（中央社記者江明晏台北15日電）光學鏡頭大廠玉晶光財報亮眼，首季賺近1個股本，刷新同期新高，激勵股價勁揚，今年營運在iPhone 16系列潛望式鏡頭訂單可望加持下，盼再創新高；法人欽點光學廠佳能為AI機器人概念股，早盤攻漲停鎖住。

玉晶光首季財報亮眼，第1季營收新台幣52.36億元，年增57.4%，單季毛利率36.7%、營益率21.9%，毛利率與營益率較去年同期大幅提升，單季稅後盈餘為10.88億元，年增近3.6倍，每股盈餘（EPS）為9.65元，寫同期新高。

累計今年前4月，玉晶光營收71.13億元、年增73.5%，累計營收為同期新高。玉晶光說明，進入第2季後，將適逢傳統淡季，預料營收會下滑，但第3季新機量產後，營收規模將有望提高。

玉晶光今年受惠兩大美系客戶VR/MR產品拉貨，推升首季營運創同期新高，加上今年有望取得iPhone 16系列潛望式鏡頭訂單，6月有機會出貨，兩大新成長動能挹注下，法人推估全年營運將優於去年，力拚挑戰2022年的歷史高峰。

玉晶光今天早盤股價逼近漲停，至535元，隨後維持5%以上的漲勢，至516元附近。

光學廠佳能（2374）首季歸屬母公司業主淨利1.53億元，每股盈餘0.53元，較去年同期由虧轉盈。

佳能看好第2季有高毛利訂單加持，下半年拉貨增溫，估今年營收將達雙位數成長，優於預期，同時看好明年360環景AI應用持續增加，以及車載AI應用成長。

法人也欽點佳能為AI智慧機器人概念股，激勵近月以來股價大漲，佳能今天早盤攻上漲停鎖住，並有1萬多張買單高掛。

佳能未正面回應機器人訂單議題，僅指出，2、3年前就切入機器視覺，應用在工業生產上，無人機鏡頭也應用此技術，可進行AI辨識，佳能將在光學上的布局，延伸至車載、智慧城市等。（編輯：郭無患）1130515