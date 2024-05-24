台股盤中跌幅收斂 21600點失而復得

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（中央社記者潘智義台北24日電）美股重挫，台股今天早盤大跌逾200點，連續跌破21600、21500、21400點，但在高價股勁揚、航運股撐盤下，大盤跌勢收斂，盤中指數回到21600點之上。

加權指數在12時19分來到21604.20點，下跌3.23點，成交值約新台幣3165億元。

台積電早盤跌17元至858元，雖然隨後跌勢稍為收斂，但盤中仍在平盤之下；鴻海先跌後漲，高點176元，漲3元；大立光低點2145元，跌45元。

高價股IC設計廠信驊盤中奔上漲停板3695元；世芯-KY開低走高，盤中高點2880元，漲5.88%。

貨櫃三雄陸續舉行股東會，萬海、長榮漲逾4%，陽明漲逾2%。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，美國聯準會（Fed）9月降息機率下降，美股大跌，美元指數走揚，新台幣偏弱，但台股早盤重挫後，有內資撐盤，尤其傳產股當中的航運股上演股東會行情，加上擁人工智慧題材的高價電子股勁揚，即便台積電盤中偏弱，指數跌勢仍然大幅收斂。（編輯：楊凱翔）1130524