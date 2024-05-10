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航運股匯聚人氣 台股高檔震盪挑戰20700點

2024/5/10 11:15（5/10 11:50 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北10日電）美股費城半導體指數下挫，台股今天由航運觀光股匯聚人氣，早盤上漲逾140點，觸及20702點隨後漲勢收斂，維持5日均線20616點之上高檔震盪格局。

10時41分止，加權指數上漲75.48點至20636.25點，成交值新台幣2412.3億元。

台積電盤中一度漲10元至806元，但隨後漲勢收斂至800元關卡整理；鴻海盤中呈現漲多修正整理，跌幅約1%左右。

航運類股今天買盤匯聚，貨櫃三雄萬海、長榮及陽明全面攻上漲停價位63.8元、195元、60.6元。航空股長榮航、華航則在貨運及觀光兩大需求帶動下，強勢上漲5%及7%。

汽車零組件廠堤維西首季財報佳，開盤即亮燈漲停達58.3元；紡織股台南盤中漲停至42.95元。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，早盤漲勢較虛，指數隨電子股開高走低，只有財報公布較佳的部分汽車零組件、貨櫃股大漲，金融股也相對強勢。

廖健佑指出，雖然台積電盤中上漲，但昨天尾盤下殺，已經領先下跌過了，整體電子股今天仍嫌偏弱，除待下週財報公布截止，後續的520總統就職及台北電腦展都是觀察指標。（編輯：張良知）1130510

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#廖健佑
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