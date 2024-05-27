中興電氫能攻3大主軸 綠能新增訂單看300億元

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（中央社記者鍾榮峰桃園27日電）中興電工今天上午在桃園龜山林口廠舉行股東會，董事長江馥年表示，氫能事業鎖定3大主軸，最快今年底氫能動力模組切入台灣客運業者電動巴士應用，明年規劃輸出泰國至印度市場，今年綠能工程統包和設備新增訂單規模約新台幣300億元。

中興電股東會於10時左右結束，在臨時動議議程，有小股東發言詢問公司營運規劃，江馥年一一說明，會後江馥年也接受媒體採訪。

在綠能布局，江馥年指出，中小企業對綠能需求強勁，中興電在風電和太陽能電廠會持續謹慎評估投資。

在氫能事業，江馥年說明，中興電布局氫能車用載具、現地產氫技術、氫能發電等3大項目，其中在氫能動力模組（power module）已有實績，最快今年底切入台灣最大客運業者氫能電動巴士應用，規劃明年輸出泰國至印度市場，在氫能發電，已與東立物流合作供給。

重電產業方面，江馥年坦言，中興電高壓氣體絕緣開關（GIS）設備，確實受惠台灣內需台電強韌電網計畫，稼動率超過120%，從原有2廠擴充到9廠。小股東提問是否有意在美國擴充產線，江馥年指出，觀察國際重電大廠產能布局動向以及美中關係，會審慎評估。

江馥年透露，中興電已經和台灣變壓器廠商合作，最快今年底出貨至美國市場。

法人表示，中興電銷往台灣以外電力設備占中興電整體重電業績比重不到10%。

展望在手訂單和新增訂單規模，江馥年指出，第2季中興電在手訂單規模410億元，另外第1季在民間和台電等工程統包新增訂單取得120億元，下半年規劃再取得100多億元，加上離岸風電工程統包近50億元新增訂單，以及民間儲能電廠等，今年新增訂單規模約300億元。

江馥年表示，中興電透過經營停管事業、氫能、電廠投資開發等多元化事業，可因應強韌電網計畫後營運多元發展，其中電廠開發投資爭取未來20年穩定收益，包括持續投入太陽能光電案廠建置。

法人預估，中興電今年毛利率可回到3成水準，毛利率和營運可逐季成長，預估今年業績可到新台幣240億元，年增10%再拚新高。（編輯：楊蘭軒）1130527