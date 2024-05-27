麥肯錫：GenAI可為國銀創造額外稅前淨利 上看600億

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（中央社記者張璦台北27日電）生成式人工智慧（GenAI）浪潮襲來，麥肯錫公司對台灣15家領先銀行調查發現，8成業者已展開應用；若台灣盡快推出AI基本法，讓業者有明確遊戲規則可以遵循、擴大應用，相關技術將有機會為國銀創造額外新台幣360億至600億元的稅前淨利。

麥肯錫公司今天發布「2024年麥肯錫台灣銀行業GenAI調查報告」，針對台灣15家銀行的近40名高階主管進行問卷調查，此15家銀行的加總淨收入占整體國銀約70%。

麥肯錫指出，參與調查的國銀業者中，77%已開始初步應用GenAI、但尚未規模化，展開規模化應用者僅占6%；即使如此，規模化應用仍是指日可待，據調查，超過3成業者將在未來1年實現規模化應用，6成預期需要1至3年。

談及目前國銀的GenAI應用場景，麥肯錫指出，調查顯示主要聚焦營運服務效率改善以及銷售行銷，在營運及服務方面，最常見的是內部知識虛擬助手，提供員工相關業務知識等；已投入應用的業務線，則包含法人金融、個人授信、財富管理、支付或信用卡等。

麥肯錫進一步指出，台灣業者對於GenAI在財富管理的應用寄予厚望，比如整合市場研究、投資諮詢、產品特色、客戶風險與產品偏好等，提供專為財管顧問打造的專家諮詢聊天機器人，以提升服務時效和專業度。

同時，麥肯錫表示，法人金融也將是GenAI應用創造價值的主要來源之一，比如行業分析報告、授信報告、產品與服務文件生成等。

麥肯錫表示，接受調查的國銀業者中，超過5成已在2024年明確編列GenAI的專門預算，平均約為1億元；同時，業者認為，GenAI主要效益來自降低營運成本、創造收益、強化品牌形象等。

麥肯錫指出，以國銀近3年平均稅前盈餘4000億元為基礎估算，GenAI將能為國銀創造額外的360億至600億元稅前淨利，最大來源將是個金與財管。

在外部因素上，國銀面臨的GenAI挑戰，據麥肯錫調查，以法規、外部標準與規定居首，技術、人才供給與培育分居第2、3名。

麥肯錫董事合夥人譚宏表示，在法規面，台灣政府採取先指引、後法規模式，希望台灣盡快推出AI基本法，讓業者有明確遊戲規則可以遵循、擴大業務應用，進而挹注盈餘成長。（編輯：潘羿菁）1130527