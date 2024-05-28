振興越南工業技術 河內百科大學獲頒台商獎學金

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（中央社記者陳家倫河內28日專電）越南台商獎學基金會今天頒發獎學金給河內百科大學21名碩、博士生，盼加強人才培育、振興越南工業技術。河內百科大學副校長阮豐田感謝台商幫助優秀學生，讓他們繼續深造。

越南台商獎學基金會董事長蘇建源今天前往河內百科大學頒發獎學金，共21名碩、博士生受獎，16名碩士生每人可獲獎學金1500萬越南盾（新台幣約1.9萬元），5名博士生每人2000萬越南盾，共發放3.4億越南盾。

這筆獎學金旨在培育人才振興越南工業技術，幫助越南產業升級與促進經濟。受獎的碩、博士生來自化學、材料、航太、機械、電力、自動化、熱力、生物科技、化工、物理、資工、資料科學等領域。

阮豐田（Nguyen Phong Dien）表示，台灣半導體產業領先全球，越南政府正在推動半導體和微晶片技術發展，未來將大力促進越南高素質人力資源的發展，這使得台越的經濟與社會合作更緊密。

他感謝越南台商獎學基金會信守承諾，繼續在今年發放獎學金，協助河內百科大學研究生與博士生的培訓工作，特別是幫助家境清寒的優秀學生繼續深造，也希望學校更多優秀學生有機會去台灣學習。

越南台商獎學基金會於2023年5月下旬越南河內台灣商會30週年慶之際，在台灣精品音樂會上首度頒發獎學金給河內百科大學。基金會當時允諾，獎學金將每年例行發放，為越南育才也嘉惠在越台商。

蘇建源表示，教育培訓、高科技和人工智慧應用就是國家經濟發展的最重要動力之一，讓國家能邁向工業化、現代化。因此需要加強高素質人力的教育培訓工作，讓他們投入生產經營，以利推動越南經濟發展。

受獎博士生阮中堅（Nguyen Trung Kien）致詞指出，一看到台商獎學金訊息就迫不及待準備申請，能獲獎非常開心。他以越南俗語「領到薪資100萬不如拿到獎金1毛」，強調獎學金多了一層榮耀的意涵，就像是無價之寶。

中華民國僑務委員洪志華、越南河內台灣商會副會長朱桂良今天也一起前往勉勵學子。河內百科大學出席觀禮人員包括培訓處副處長楊玉慶（Duong Ngoc Khanh）、對外合作處副處長褚孟興（Chu Manh Hung）等。（編輯：韋樞）1130528

越南河內百科大學副校長阮豐田（站立致詞者）感謝台商信守承諾，連續兩年頒發獎學金，幫助學校培育碩、博士生。中央社記者陳家倫河內攝 113年5月28日

河內百科大學博士生阮中堅（圖）獲頒越南台商獎學基金會獎學金相當興奮。他致詞時強調，獎學金多了一層榮耀的意涵，就像是無價之寶。中央社記者陳家倫河內攝 113年5月28日