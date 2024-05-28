全台首位 富邦金蔡明興獲美國紐約大學校長勳章

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（中央社記者謝方娪台北28日電）富邦金董事長蔡明興繼今年初獲教宗方濟各（Pope Francis）冊封「聖西爾維斯特爵士」後，再獲美國紐約大學授予校長勳章（Presidential Medal），成為此獎項成立至今第73名獲獎者，也是台灣首名獲獎者。

蔡明興1981年畢業於紐約大學史登商學院，為紐約大學校長全球委員會及紐約大學史登商學院執行委員會成員。富邦金今天宣布，蔡明興獲美國紐約大學（New York University）授予校長勳章，成為台灣首名獲獎者。

蔡明興表示，自紐約大學史登商學研究所畢業後，他即投身金融產業，在金融領域已超過40年，帶領富邦從一家小型產險公司，逐步演變成擁有人壽、銀行、證券、投信、創投等公司的金融百貨，並陸續創辦富邦悍將棒球隊、富邦勇士籃球隊、富邦美術館等社會公益事業。

蔡明興指出，很榮幸獲得母校給予的榮耀，這不僅是對他在商業領域成就的肯定，也將成為鞭策力量。

蔡明興為台灣大學商學系工商管理組學士，後續亦取得美國紐約大學史登商學研究所財務金融碩士學位、天主教輔仁大學名譽商學博士學位、台北醫學大學名譽醫學博士學位及國立陽明交通大學名譽工學博士學位。

2018年時，富邦金與紐約大學史登商學院合作成立「富邦科技商業創新中心」，希望藉此促進科技商業創新發展，並建立金融科技人才庫。（編輯：潘羿菁）1130528