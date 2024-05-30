藥華藥Ropeg取得新加坡藥證 力拚東南亞市場

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（中央社記者何秀玲台北30電）新藥公司藥華藥今天表示，旗下新藥Ropeg獲新加坡衛生科學局核准，用於治療真性紅血球增多症（簡稱PV），本次獲新加坡PV藥證，將啟動Ropeg於新加坡上市的銷售及行銷。

另外，中國、馬來西亞PV藥證審查當中，公司表示，希望持續取得國際藥證，力拚獲利極大化。

PV為骨髓增生性腫瘤（MPN）疾病的一種，根據市場研究，新加坡約有500名PV患者。藥華藥執行長林國鐘今天表示，藥華藥2021年在新加坡創立子公司，於當地推動臨床試驗、進行藥證申請及行銷活動，布局東南亞市場。

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Ropeg為藥華藥自行研發生產之新一代創新長效型干擾素，至今全球約40個國家核准用於PV，包括歐盟、美國及日本等主要新藥市場，各地患者用藥人數持續穩定成長。本次獲新加坡PV藥證，宣示搶攻東南亞MPN市場。

藥華藥今年前4個月累計營收為新台幣23.2億元，年增89.4%，創歷史同期新高；近期獲新加坡PV藥證，而中國、馬來西亞PV藥證目前則審查中，希望能在今年取證；藥華藥表示，今年力拚獲利極大化。（編輯：楊凱翔）1130530