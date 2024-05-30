AI拉貨急 貿聯-KY看營運逐季成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北30日電）連接器線大廠貿聯-KY今天舉行股東常會，董事長梁華哲表示，多數產業都已脫離谷底，尤其是AI相關的高效能運算（HPC）產品，客戶最近拉貨非常急，樂觀看今年營運將逐季成長。

去年因消費性電子市場庫存整理，貿聯-KY營運受影響，去年營收510.51億元，年減5%；稅後純益23.17億元，更比前年大幅縮水39.6%，換算每股純益14.37元。貿聯-KY今天股東會通過每股配發現金股利9元，配發率62.6%。

展望今年，梁華哲表示，多數產業都已脫離谷底，公司今年營運應該可以逐季成長。雖然整體營收成長幅度不大，但隨著產品組合轉佳、營運成本優化，公司今年毛利率有望向上提升。

梁華哲說，貿聯-KY今年主要成長動能來自HPC及半導體相關產品。貿聯-KY總經理鄧劍華補充，AI熱潮席捲，包括資料中心、高速運算等客戶，最近拉貨非常急，希望交期能盡量提前。

貿聯-KY有許多AI相關的產品正在認證中，預計今年第4季到明年第1季，會陸續完成認證並出貨，對於明年營運會有較明顯的挹注。（編輯：楊蘭軒）1130530