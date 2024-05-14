打破淡季魔咒 貿聯-KY首季每股賺3.56元

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（中央社記者曾仁凱台北14日電）連接線束廠貿聯-KY今天公布第1季財報，營收新台幣124.25億元，季增1.8%，年減2.1%；稅後純益5.8億元，季增14.3%，年減7.4%，每股純益3.56元，打破淡季魔咒。

貿聯-KY主管表示，第1季是傳統淡季，往年第1季營收多半出現季節性的季減，但今年第1季營收難得出現季成長，主要是產品組合變化，工業用產品成為最大組合占比，帶動毛利率回升至26.34%，比去年第4季提升1.82個百分點，較去年同期增加0.86個百分點。

以產品別來看，資訊數據類產品，周邊設備開始顯現出止穩跡象，HPC（高效能運算）為今年主要動能。電器類產品方面，貿聯-KY表示新產品發布將推動增長，新的熱泵專案需求也開始回溫。

車用方面，貿聯-KY被視為國內指標性的Tesla（特斯拉）概念股，不過近期特斯拉營運遭遇低潮，貿聯-KY表示，目前電動車領域持續修正，對短期前景持保守態度。

貿聯-KY董事長梁華哲日前表示，去年消費性電子市場面臨庫存整理，營運受影響，展望今年，有信心營運應該會比去年好，下半年表現勝過上半年。（編輯：張均懋）1130514