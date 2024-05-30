強化金融素養 金管會明年起編金融教育補助經費

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（中央社記者謝方娪台北30日電）為強化台灣民眾金融素養，金管會預計2025年起編列金融教育補助經費，鼓勵非營利法人共同推動金融知識普及，每一法人每年最高將補助新台幣150萬元，有意申請補助的非營利法人未來可在每年9月向金管會提申請。

金管會2006年起訂定「金融知識普及工作推動計畫」，至今已執行7期共18年，考量除了金管會及金融周邊單位外，國內也有非營利組織、學校及地方政府合作推廣金融知識，金管會預計2025年起編列金融教育補助經費，鼓勵非營利法人共同推動金融知識普及工作。

金管會綜合規劃處專門委員劉秀玲今天在例行記者會說明，為強化民眾金融素養並促進公益性金融教育普及，金管會發布「金融監督管理委員會補（捐）助國內非營利法人協助推動金融知識普及工作推動計畫作業要點」，未來將透過補助機制支持非營利法人開展金融教育工作。

依補助要點規定，金管會補助對象為國內依法登記的非營利法人，且須具備2年以上與金融業或政府機關（構）合作推動公益性金融教育經驗，金管會將視申請補助者活動規模、經驗實績、預期效益及金管會預算情形等核定補助金額，最高可達申請補助者年度活動計畫總經費的45%，每一法人每年最高補助150萬元。

劉秀玲指出，有意申請補助的非營利法人，可在每年9月1日至9月30日申請期間內，向金管會提出申請，金管會將邀集專家學者及金管會相關業務局、處、室組成審核小組進行審查，在年度預算編列範圍內擇優決定補助件數，並依各案審查結果核定補助額度。

金管會核定補助的計畫，將按季於金管會網站及政府資料開放平台上公開補助事項、受補助者、核准日期及補助金額等資訊。

劉秀玲表示，透過建立金融教育活動補助機制，希望能更有效促進國內金融知識普及，金管會鼓勵各界投入資源提升民眾金融素養，除了有助保障消費者權益外，也能防制金融犯罪與減少交易糾紛，歡迎非營利法人共襄盛舉。（編輯：潘羿菁）1130530