國科會推動生醫成新兆元產業 率新創前進北美生技展

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（中央社記者張璦台北30日電）國科會今天指出，北美生物科技產業展將於6月登場，國科會輔導的5家新創團隊進入新創總決賽，呼應總統賴清德提出的「健康台灣」，以人才與科技的優勢結合智慧醫療，布局全球，推動生醫為下一個兆元產業。

國科會今天發布新聞稿表示，全球生技界每年最大的產業活動平台「北美生物科技產業展」（BIO International Convention），今年將在6月3日至6月6日於美國聖地牙哥結合年度會議及專業展覽辦理，該展會去年吸引來自全球73個國家及1540家廠商參展。

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國科會指出，2024年國科會輔導的16家台灣生醫新創團隊獲得國際肯定，將前進北美生技展，並於展前傳出捷報，有5家新創團隊成功進入北美生技展新創總決賽Start-Up Stadium，將在展會期間與42家來自其他各國的團隊角逐世界冠軍。

國科會產學處處長許增如在展前培訓營（Bootcamp）表達對新創團隊的支持與重視；許增如指出，國科會致力整合台灣豐富的學術研究能力和ICT產業能量，除投入國內產學醫的研發，也積極推動新創團隊走向國際舞台，呼應賴總統提出的「健康台灣」，以人才與科技的優勢結合智慧醫療，積極布局全球，行銷全世界，推動生醫為下一個兆元產業。（編輯：潘羿菁）1130530