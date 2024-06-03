歐盟CBAM委員會代表：台灣碳費開徵後有望抵減

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（中央社記者羅元駿台北3日電）為了讓台灣企業更好理解歐盟碳邊境調整機制（CBAM），丹麥能源署顧問何耶柏（Morten Højberg）指出，過渡期須留意資料可用性和貿易障礙，至於2026年正式施行後，更要注意資料的有效性，並透露台灣碳費開徵後，未來有機會可抵減歐盟CBAM。

CBAM於2023年10月上路試行，碳焦慮從大企業瀰漫到中小企業。台灣碳權數位經濟發展協會（TCDD）今天與丹麥商務辦事處邀請丹麥能源署顧問暨歐盟CBAM委員會委員何耶柏（Morten Højberg）分享CBAM議題。

台灣碳權數位經濟發展協會（TCDD）理事長黃釗盈表示，根據歐盟執委會的統計資料，台灣2024年申報量高居全球第5；而出口至歐盟的企業家數，以中小企業居多，未來申報需求只會逐年增加。

何耶柏說明接下來2年過渡期的考慮因素，2024年為「資料可用性」，包含是否監測隱含碳排放、是否採用正確的方法論和資料是否因保密問題而扣留；2025年則是「貿易障礙」，企業可能因不合規導致倒閉或清算，或是中小企業競爭失利、大企業獨霸的產業失衡。

何耶柏指出，2026年CBAM上路後則關注「資料的有效性」，查核數據標準是否與歐盟標準一致，和驗證人員是否有足夠資源進行全球實地查核。

CBAM宗旨為歐盟内外的製造和貿易創造平等條件，同時確保實現歐盟減排目標。何耶柏強調歐盟CBAM觀點，第1是減少第三國的碳洩漏風險，第2從2026年至2034年要取代歐盟排放交易系統（ETS）中的免費配額。

第3，促進第三國應用符合可量測、可報告、可驗證（measurement, reporting, verification, MRV）的制策，第4則是預期CBAM的收入除做營運和研發費用外，剩餘7成將被指定為歐盟成員國的「綠色投資」。

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何耶柏透露，此行將走訪亞洲主要國家，瞭解各國在因應CBAM上的難處。台灣除已立法之外，制度也愈趨完備，未來台灣企業出口到歐洲，若有碳費的課徵，有機會可以做扣抵，但如何扣抵等細節仍待更多協商討論。

黃釗盈指出，6月4日於政大公企中心舉辦「歐盟碳邊境調整機制（CBAM）台灣丹麥雙向論壇」，將與歐盟代表和與會企業及專家學者解析CBAM對台灣出口企業的影響及因應之道，也是全台首場針對CBAM與歐盟代表直接雙向交流的研討會。（編輯：張均懋）1130603