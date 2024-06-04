去年薪酬最高上市公司愛山林 台積電排名24

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（中央社記者曾仁凱台北4日電）根據證交所公布2023年台灣上市公司全體員工薪酬資訊，去年員工平均薪酬最高的上市公司是不動產代銷龍頭愛山林，員工平均薪酬新台幣552.6萬元，年增率高達93.8%；聯發科居第4位，台積電僅排第24名。

位居第2的是電子零組件廠聯德，員工平均薪酬522.5萬元、年增近6倍；第3名是貿易百貨業三商，平均員工薪酬494.9萬元，也較前一年成長95.1%。

IC設計龍頭股聯發科以417.7萬元居第4位；護國神山台積電301.5萬元，僅排第24名。

依公開資訊觀測站公告結果，2023年上市公司員工平均薪資前10名分別為愛山林、聯德、三商、聯發科、聯詠、台驊投控、勤益控、華固、創意、祥碩，金額都在344萬元以上；其中傳產股包辦6席，多於電子股的4檔。

其他員工平均薪酬300萬元以上的上市公司還有藥華藥、遠雄港、精成科、鑽石投資、瑞昱、和泰車、旭隼、洋基工程、聯華、鴻碩、達發、嘉澤、南僑、台積電。

另外，根據台灣證券交易所統計，2022年上市公司平均薪資排名，當年以日月光投控的550.8萬元奪冠，瑞鼎500.1萬元居次，聯發科499.2萬元排第3，前三名都是科技業。（編輯：郭無患、楊凱翔）1130604