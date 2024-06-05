花蓮海洋公園高層吐災後重建心聲 估8月旅客回籠

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（中央社記者江明晏台北5日電）花蓮4月3日強震重挫當地觀光業，遠雄遊憩事業董事長武祥生今天表示，旗下花蓮海洋公園、2間飯店損失合計上億元，4月住房率僅剩10%，餘震也影響消費者信心，初估暑期旺季業績降30%，8月才會有旅客潮回籠。

花蓮4月3日發生強震，重挫當地觀光產業，根據花蓮旅館同業公會在4月底的估算，強震後花蓮旅宿業住房率不足5%，4月退訂潮造成新台幣5億元左右的損失；公會認為，若影響持續擴大到7月，整體花蓮觀光經濟損失可能超過15億元。

遠雄遊憩事業在花蓮分別有遠雄海洋公園、遠雄來（2712）旗下的遠雄悅來大飯店，以及悅樂旅店花蓮館，遠雄遊憩事業董事長武祥生、總經理沈建劭今天向媒體透露員工走過強震的心聲，並說明災後重建策略。

武祥生表示，強震發生後，原本還有60到80%左右的飯店住房率，在4月急速下降到只有10%，4月3日當天就接到總量高達1000間的訂房取消電話，初估在花蓮的3個品牌整體營業損失至少上億元。

花蓮海洋公園也因應強震閉館，沈建劭指出，原本預估修復時間大概會落在3週，但因為餘震不斷，導致修繕時程拉長，經過2個月左右的調整，在6月1日重新開幕。

武祥生分享，災後重建過程要特別感謝員工的付出，強震發生後，海洋公園水族館的維生系統一度出現狀況，全體員工幾乎都變成海洋部門，人力全數移轉來照顧魚群和海洋生物，設備主管甚至暫時停止原先要進行的手術著手修繕，且由於設備的閥體破裂，導致地下室水淹高達兩層，員工還必須潛水進入解決漏水來源，相當辛苦。

沈建劭也分享，在海洋公園的外籍表演人員，也因為過去沒有經歷過地震，嚇到不敢在宿舍睡覺，只敢在宿舍旁邊公園搭帳篷過夜，園方還派本籍員工協助安撫。

武祥生指出，已針對海洋公園與飯店一再進行安全測試，也加強園區土坡防護措施，並定期觀察變化，確保遊客安全。

目前時序已進入第2季末，武祥生坦言，花蓮強震仍對消費者信心有很大的影響，目前觀察影響會延續至暑假，可能在振興措施效益發揮後，8月才會慢慢回籠，暑期旺季大概和去年相比有30%的業績落差，希望下半年業績可持平去年同期水準。

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為振興強震帶來花蓮地區的重創，政府自6月1日起推出「振興花蓮震後獎勵旅遊」方案，祭出補助優惠，武祥生提到，6月開始接到很多詢問電話，但感覺消費者還在觀望，第2季已調降房價20%，第3季除了維持水準，還會加入其他優惠措施和行銷活動，刺激人潮回流。

而針對台灣觀光前景，他表示，過去台灣觀光受惠兩岸開放的機會財、國境關閉的疫情財，今年必須更清楚直接地與亞洲其他城市競爭，必須思考提升更好的價值和更合理的價格，也不應該期待政策改變來挹注市場，必須從自身來做提升。（編輯：黃國倫）1130605